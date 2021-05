19 Maggio 2021

LA SENTENZA

È stato condannato a un anno e mezzo l'uomo di Gualdo Tadino accusato di aver palpeggiato la figlia, ma anche di averle installato una microcamera nella stanza da letto per poterla riprendere nuda. Con tanto di cartella sul suo computer con i video salvati da guardare a proprio piacimento. Una storia davvero inquietante, iniziata con la denuncia della ragazza nel 2019 quando, allora 26enne, una sera era stata costretta a chiudersi in camera a chiave dopo che il padre, dopo la consueta buonanotte, le aveva toccato prima il fondoschiena e poi il seno. Un atteggiamento talmente inaudito che ha messo la ragazza in allarme, tanto da convincerla, il giorno seguente, a cercare per casa. Così ha trovato l'assurda cartella sul computer del padre, una chiavetta usb con foto e video di lei nuda e poi la microcamera wi-fi posizionata nella camera da letto. Da qui la denuncia in questura, con la polizia postale che ha confermato il ritrovamento delle prove del reato e il trasferimento della ragazza nel centro antiviolenza di Ponte Pattoli. E finalmente è arrivata la condanna, ma con un patteggiamento per cui la giovane non si è potuta costituire come parte civile. «Arrivare in udienza commenta Paola Pasinato, legale della ragazza - e scoprire che la stessa procura, che aveva formulato l'iniziale accusa di violenza sessuale, aveva ricondotto le gravi azioni poste in essere dall'indagato come casi di minore gravità al fine di poter definire il procedimento con un patteggiamento, ha rappresentato per la mia assistita un'ulteriore umiliazione, in quanto non si è sentita in alcun modo tutelata».

E.Prio.