LA SENTENZA

Due anni e otto mesi di carcere e 10mila euro di multa. Questa la pesante condanna per il 23enne di origini albanesi trovato lo scorso novembre con oltre due chili di cocaina.

Accusato di detenzione ai fini di spaccio dal pubblico ministero Tullio Cicoria, il giovane è stato condannato con rito abbreviato dal gup Margherita Amodeo.

Il 23enne è stato arrestato e subito condotto in carcere, nonostante la richiesta del suo difensore, l'avvocato Vincenzo Bochicchio, di ottenere i domiciliari. Che il gip Lidia Brutti aveva respinto, sottolineando come «l'entità particolarmente rilevante del quantitativo di cocaina conducea ritenere che (il giovane) fosse inserito, con ruolo di rilievo, nel contesto criminale che gestiva quella partita di droga.

Egli, inoltre, ha palesato una capacità delinquenziale tutt'altro che insignificante».

Il giovane infatti è scappato alla vista delle forze dell'ordine, per raggiungere l'abitazione di un parente e «disfarsi della sostanza stupefacente».

«L'insieme di tali elementi scriveva il gip depone per il suo stabile inserimento in una attività di cessione di stupefacenti caratterizzata da organizzazione e professionalità, denotando un elevato pericolo di reiterazione criminosa, pur in assenza di precedenti penali».

E se il suo arresto dell'anno scorso ha dato il via agli accertamenti e alle indagini degli investigatori per risalire all'identità degli ulteriori responsabili del traffico, lui intanto resta nel carcere di Capanne, adesso ormai per qualche anno.

