LA SEGNALAZIONE

Italia Nostra apre il dibattito sull'allestimento di pale eoliche nel crinale collinare tra Perugia e Gubbio «appena autorizzato dalla regione con determinazione dirigenziale 1516 del 18 febbraio». Secondo Italia Nostra, realtà presieduta dall'architetto Luigi Fressoia, la visibilità dell'impianto «sarà estesissima fino alle alture di Toscana e delle Marche».

L'ANALISI

«Il tema che ci preme introdurre è che la transizione ecologica non può diventare deturpazione del paesaggio. La Soprintendenza ha espresso parere contrario ma, per l'attuale ordinamento giuridico, prevale la maggioranza degli enti interpellati». Guardando al futuro dello scenario locale, secondo Italia Nostra «il rischio che si sta profilando è che l'Umbria, finora preservata dalle pale eoliche, faccia la fine delle regioni meridionali devastate da migliaia di pale. Pale e pannelli fotovoltaici che, giova ricordare, offrono economicità solo grazie ad abbondanti finanziamenti pubblici, che fanno lievitare le bollette di tutti i cittadini. Rimane tuttavia prevalente, dal punto di vista di Italia Nostra, l'offesa al paesaggio che, con gli abbondantissimi finanziamenti del recovery e della transizione ecologica, si profila minacciosa in modo sistematico». Italia Nostra chiude il suo intervento ricordando che «il paesaggio, volto della storia, è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione».

