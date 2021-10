Domenica 3 Ottobre 2021, 05:02

VITA DI QUARTIERE

Da una mostra di rare e particolari cartoline (pezzi dal 1920 in avanti), che è stata un successo e per questo è stata ulteriormente prorogata, ad un catalogo. È il cuore di una «sfida imprenditoriale» fatta tutta con le proprie forze dall'associazione Vivi Il Borgo nell'ambito del programma di iniziative e incontri Dante nel borgo, ideato per celebrare il sommo poeta. L'evento di punta del cartellone è la mostra, allestita alla Domus Pauperum in corso Garibaldi Poste Alighieri, con una ricca esposizione di cartoline dedicate al poeta. Messe a disposizione da Adriano Piazzoli, sono state selezionate da Cristiana Palma e Martina Barro. «I visitatori (più di duecento le presenze nella prima parte dell'esposizione) ci hanno chiesto se fosse prevista la realizzazione di un catalogo. Tutti si sono resi conto della rarità delle cartoline». Così, con l'idea partita dal basso, cioè dai visitatori, l'associazione presieduta da Franco Mezzanotte si è messa in moto, e con risorse del quartiere ha dato vita a quella che è una vera e propria sfida. È stato realizzato un catalogo, con tutte le cartoline esposte e tanti altri contenuti scritti per contestualizzare e storicizzare quei pezzi pregiati tornati in mostra alla Domus Pauperum fino al 30 ottobre, dopo un periodo di esposizione anche a Torgiano, al museo del vino. Il ricavato delle copie messe in vendita, un centinaio, servirà a dare vita a nuove iniziative. Già si pensa, visto il successo della mostra di cartoline su Dante, ad una esposizione a tema per il Natale. Intanto lungo corso Garibaldi c'è grande soddisfazione per il catalogo, disponibile alla Domus Pauperum. Per realizzarlo si sono messi al lavoro, insieme a Barro, Palma e Piazzoli, anche altri. Come Marta Petrelli, che ha curato in particolare la grafica della copertina. Sullo sfondo il logo dell'associazione, con i simboli del quartiere. Poi la raffigurazione di Dante, fatta in digitale. A mettere mano all'impaginazione Gabriele De Veris (biblioteca San Matteo degli Armeni). «Una grande sinergia fra persone spiega Martina Barro, vicepresidente di Vivi Il Borgo di Porta Sant'Angelo che hanno messo a disposizione il proprio sapere». Ora l'associazione lavora per avvicinare all'esposizione il mondo della scuola, anche perché fra i visitatori è stata riscontrata una grande presenza di giovani, incuriositi dalle cartoline e dalla loro storia. Un aspetto non di poco conto, che spinge Vivi il Borgo ad andare avanti con le iniziativa. Previsto, a proposito di iniziative, anche un nuovo incontro. Virgilio Alterocca racconta Dante-Viaggio nel mondo delle cartoline, previsto per venerdì 8 (dalle 17) e curato da Cristiana Palma. «Un momento importante per far conoscere un personaggio illuminato, da riscoprire». Si terrà sempre alla Domus Pauperum, dove la mostra è aperta la mattina dalle 10,30 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 19,30.

Riccardo Gasperini