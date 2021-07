Sabato 31 Luglio 2021, 05:01

LA SCELTA

Lo scorso anno la soluzione aveva permesso di incrementare le immatricolazioni fino al 40 per cento. L'Università di Perugia e la Regione hanno confermato la decisione: no-tax area anche per l'anno accademico 2021/2022 per gli studenti con Isee fino a 30mila euro purchè in possesso di alcuni requisiti di merito.

Lo scorso anno una misura dello stesso tenore era stata varata dal Governo Conte 2, che per far fronte alla diminuzione delle iscrizioni - stimate nell'ordine del 10 per cento - aveva alzato la no-tax area a 20mila euro di Isee, ottenendo un aumento degli iscritti a livello nazionale del 5 per cento. L'Università di Perugia era andata oltre: da 20mila a 30mila euro di Isee con un forte effetto sulle iscrizioni. E quest'anno la stessa misura è stata confermata.

Soddisfatti i sindacati studenteschi, in particolare Udu - Sinistra universitaria: «Il rinnovo dell'intervento, già attuato nel precedente anno accademico, mette al riparo una grande fetta di popolazione studentesca - dice Angela De Nicola, coordinatrice di Udu Perugia - che rischiava di trovarsi, a fronte un netto aumento della quota contributiva, nelle condizioni di dover abbandonare l'università: circa duemila ragazzi». L'obiettivo a questo punto è rendere il provvedimento strutturale.

F.Fab.

