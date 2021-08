Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

LA SCELTA

GUBBIO Non ci sarà alcuna edizione straordinaria della Festa dei Ceri nel 2021 e non verrà attuato per il futuro alcun protocollo che preveda limitazioni e variazioni al copione storico consolidato: il sindaco Filippo Mario Stirati, con accanto i rappresentanti del cosiddetto Tavolo ceraiolo, ha ufficializzato quanto si sapeva. «La festa non va snaturata - ha detto Stirati - e vanno salvaguardati i suoi profondi valori religiosi, spirituali, civili, laici, ubaldiani. Nessuno è indifferente ai due anni vissuti, c'è dolore, amarezza e sconcerto, ma dobbiamo impegnarci insieme a maggior ragione per poter costruire un percorso al quale occorre lavorare da subito, simulando tutta una serie di ipotesi e di scenari per poter garantire una celebrazione a pienissimo titolo, inclusiva ed essenzialmente rispettosa». Il sindaco ha annunciato che si ripartirà dalla «natura essenziale della festa che non è solo la corsa ma che sono anche altri momenti fondamentali. Questo va costruito unitamente alle istituzioni coinvolte, da quelle sanitarie allo Stato, per capire che festa possiamo garantire. Vorrei che in queste dispute non si perda di vista quanto abbiamo elaborato culturalmente e anche realizzato progettualmente con una miriade di iniziative espositive, documentarie, archivistiche e formative».

M. Boc.