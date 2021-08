Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

LA SCELTA

GUBBIO Lavori per 16 milioni di euro e circa 700 studenti coinvolti nella messa in sicurezza con l'efficientamento sismico ed energetico degli edifici scolastici sul territorio. La chiama «operazione titanica» il sindaco Stirati. Per la scuola media all'interno dell'edificio scolastico il Comune ha deciso di utilizzare gli spazi interni dell'ex seminario a San Martino: si tratta delle aule destinate all'università Lumsa. L'assessore ai Lavori Pubblici, Valerio Piergentili, ha reso nota la mappa dei lavori: all'edificio scolastico di via Perugina si comincerà in autunno per 15 mesi, mentre nella scuola dell'infanzia di Villa Fassia l'intervento è cominciato prevedendo di andare avanti 8 mesi con i bambini che restano in quella sede. Nella scuola di Torre Calzolari potrebbe normalizzarsi tutto a settembre, e a Madonna del Ponte con l'intervento avviato a maggio le attività sono state trasferite nella parrocchia. Al via i lavori a Cipolleto per 9 mesi coi bambini trasferiti in parrocchia, mentre gli studenti dell'Aldo Moro si sposteranno di fronte al supermercato Emi dopo i lavori di adeguamento.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA