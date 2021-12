Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:01

GUALDO TADINO E' stato pubblicato il bando per l'affidamento degli impianti di pubblica illuminazione e fornitura di energia a Gualdo Tadino. Si tratta di una concessione, il cui termine massimo è fissato in 20 anni, che prevede un valore stimato di oltre 7 milioni di euro con un importo annuo di circa 356mila euro. Nel dettaglio la gara riguarda l'attività di progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all'adeguamento e alla riqualificazione degli impianti. L'appalto comporta la gestione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, la fornitura dell'energia elettrica, la progettazione, l'esecuzione ed il finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, considerata prestazione secondaria. Il termine per presentare le offerte è fissato per il 3 febbraio. L'obiettivo dichiarato dell'amministrazione comunale è migliorare la qualità dell'illuminazione, ammodernandola, e al tempo stesso procedere con un risparmio, tenuto conto della differenza di consumo di energia elettrica tra le attuali lampade e quelle a led. «Il progetto spiega l'assessore all'ambiente ed alle politiche energetiche Paola Gramaccia riguarda circa 4800 punti luce e prevede una riduzione dei consumi energetici dagli attuali 2.100.000 kWh annui a 650.000; e gli effetti non saranno soltanto in termini di costi ma anche di riduzione di emissione di CO2». Francesco Serroni

