LA SCELTA

ASSISI Si partirà dalle storiche fonti di Moiano per poi spostare la macchina da presa nell'area di via Bernardo da Quintavalle, via Rocchi e piazza del Vescovado.

Il regista Pupi Avati sarà ad Assisi domani per girare alcune scene del film sulla vita di Dante Alighieri. Le riprese inizieranno intorno alle 7.30 per terminare a metà pomeriggio. Alle fonti di Moiano sarà girata una scena che vede protagonista Sergio Castellitto nelle vesti di Boccaccio (Dante sarà interpretato invece da Alessandro Sperduti e Beatrice da Carlotta Gamba).

Un'altra giornata di riprese è prevista per il 6 settembre. Il set questa volta sarà allestito presso la Rocca maggiore e l'area esterna, dove il regista ha deciso di girare un'unica grande scena sul prato sottostante il muraglione e di avvalersi di una scenografia fatta di cavalli, soldati e arcieri. Con quest'ultima produzione Assisi si conferma set naturale per il cinema e la televisione.

La troupe ha infatti scelto Assisi così come la fiction Che Dio ci aiuti, il Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci e la popolare trasmissione Meraviglie di Alberto Angela.

LA VIABILITA'

Per consentire le riprese è stato disposto il divieto di sosta in alcune vie della città, precisamente: dalle 6 alle 18 dei veicoli in piazza Caduti forze dell'ordine, via Moiano, via Sant'Agnese e piazza Vescovado compreso il tratto ascendente che conduce in via Bernardo da Quintavalle.

Inoltre, nel periodo compreso tra le 8 e le 18 è stato previsto anche il divieto di transito in via Moiano e via Bernardo da Quintavalle.

