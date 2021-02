LA SCELTA

ASSISI Mancava solo l'ufficialità. Marco Cosimetti sarà il candidato a sindaco della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative che si dovrebbero tenere tra il 15 aprile e il 15 giugno. Tuttavia la recrudescenza della pandemia fa sì che il rinvio in autunno sia più che un'ipotesi.

La coalizione che lo sostiene e' formata da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e da un paio di liste civiche. Quarantaquattro anni, nato e cresciuto ad Assisi, Cosimetti e' sposato, padre di tre figli e svolge attività d'impresa dopo essere stato per molti anni lavoratore dipendente. Ama definirsi un ingegnere atipico essendosi sempre prevalentemente occupato di gestione aziendale manageriale. «Intorno al nome di Marco Cosimetti - spiegano i rappresentanti della coalizione - si è sviluppato il progetto condiviso delle forze politiche e civiche moderate di centrodestra, il cui obiettivo primario in questa fase, considerato il momento difficile e doloroso che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario, sociale ed economico è quello di condurre Assisi fuori da questa situazione difficile e restituire alla città il ruolo che merita nel mondo. La crisi economica e sociale scatenata dalla pandemia è stata violenta e improvvisa».

Molto grave secondo le forze di centrodestra che, passando dal terremoto alla pandemia non vi sia stata nessuna reazione efficace da parte dell'amministrazione comunale capace di mitigarne gli effetti, ma solo una rassegnazione agli eventi: «Abbiamo lavorato in queste settimane insieme al candidato a sindaco all'elaborazione di idee, progetti e obiettivi frutto del contributo di tanti rappresentanti della società civile: donne e uomini, giovani e meno giovani di ogni estrazione culturale. L'abilità di un manager che con passione si dedica, per la prima volta, alla politica, conferisce metodo alla squadra, creando le condizioni per una politica concreta e inclusiva aperta al confronto con quanti vorranno apportare il loro contributo con il solo fine di migliorare la nostra straordinaria città di Assisi e con essa tutto il suo territorio. La vocazione turistico-religiosa di Assisi, insieme all'immenso patrimonio storico e culturale, dovranno allinearsi con le strategie indicate dalla politica nazionale ed internazionale per una società attenta al green, rispettosa dell'ambiente e resiliente capace di migliorare le condizioni dei più deboli, supportare le attività economiche, creare occupazione, far ripartire il turismo. Vediamo Assisi come una città di pace medioevale moderna». Marco Cosimetti verrà presentato nel corso di una conferenza, in programma la prossima settimana, alla quale saranno presenti anche i segretari regionali dei tre partiti Virginio Caparvi (Lega), Franco Zaffini (Fratelli d'Italia) e Andrea Romizi (Forza Italia), oltre alle forze civiche della coalizione.

Massimiliano Camilletti

