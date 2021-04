22 Aprile 2021

LA SCELTA

ASSISI È Paola Vitali il nuovo assessore della giunta guidata dal sindaco Stefania Proietti. Prende il posto lasciato vuoto dall'esponente del partito democratico Simone Pettirossi dimessosi a fine marzo. Vitali assume le deleghe relative alle Politiche scolastiche e all'Edilizia scolastica. L'amministratrice dell'associazione Se' de J'Angeli se ha superato la concorrenza del consigliere comunale Paolo Lupattelli e del membro della segreteria comunale del pd Lanfranco Corazzi.

Il sindaco è stato infatti chiamato a scegliere il nuovo assessore tra una terna di nomi fornitale dal segretario comunale del pd Mauro Casciola. Il partito democratico accoglie con soddisfazione la nomina ufficializzata ieri: «La scelta, condivisa insieme all'altra lista di maggioranza Assisi Domani, è stata fatta al termine di un confronto aperto e cordiale. Paola Vitali, donna ampiamente conosciuta nel territorio assisano, rappresenta una validissima espressione delle realtà associative, in particolare legate a Santa Maria degli Angeli, nelle quali si è distinta come promotrice di numerose iniziative e ricoprendo importanti incarichi anche nel mondo del volontariato. A lei va un grande ringraziamento per aver accettato questa sfida capitata in un momento così delicato sotto molti punti di vista. Paola è pronta e determinata a mettersi in gioco e siamo convinti rappresenterà una validissima risorsa per il partito anche per il prossimo futuro. L'intero direttivo si è espresso positivamente nell'indicarla e siamo convinti che insieme a tutta la nostra squadra potrà gestire nel migliore dei modi questi ultimi mesi prima delle elezioni di autunno in cui sosterremo la candidatura a sindaco di Stefania Proietti».

Massimiliano Camilletti