Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

LA ROTTURA

CITTA' DI CASTELLO Nuova visita di Matteo Salvini in Altotevere. Lunedì alle 15 sarà nella sede della Lega, in corso Vittorio Emanuele, per presentare il candidato sindaco alle amministrative di ottobre. «Dopo troppi anni in cui i tifernati hanno subito la cattiva politica della sinistra, avranno la loro occasione per tornare ad essere gli unici e veri protagonisti», annunciano Riccardo Augusto Marchetti, onorevole di riferimento del territorio, il consigliere regionale Valerio Mancini, quello comunale Giorgio Baglioni e Manuela Puletti, referente provinciale. In quella sede diventerà ufficiale la frattura interna al centrodestra, visto che il Carroccio punta su Roberto Marinelli, 45 anni, avvocato, mai iscritto al partito. Il civico annunciato dal Capitano nelle scorse settimane a Trestina, sostenuto, a quanto pare, da tre liste di schieramento. Com'era nei fatti, si conferma la spaccatura con Andrea Lignani Marchesani, di Fratelli d'Italia, appoggiato da Forza Italia, Udc, Cambiamo con Toti, Civica Castello, che da giorni ha tappezzato i muri di manifesti quanto mai esplicativi.

Situazione identica nel centro sinistra. Su Luca Secondi, vice sindaco uscente, confluiscono Pd, Psi, Azione, Italia Viva, Sinistra per Castello. Su Luciana Bassini, assessore della giunta in carica, scommettono CiviciX di Andrea Fora, Castello Cambia, M5s, La Sinistra -Art1, Unione civica Tiferno, Europa Verde. «Eravamo a 50 centimetri dalla meta, da un risultato senza precedenti da quando c'è l'elezione diretta del sindaco, vedere il centrosinistra unito, ma il 27 luglio è saltato tutto, nonostante la disponibilità del Pd a convergere su un nome che ricompattasse la coalizione», rivela Franco Ciliberti, uno dei saggi che hanno lavorato all'individuazione di un candidato unico.

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA