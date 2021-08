Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:01

VIABILITÀ

Sono cominciati gli interventi per la rimodulazione del trafficato incrocio semaforico tra via Settevalli e via Martiri dei Lager. Una delle zone di accesso alla città dove il flusso di automobili è fra i più alti in tutto il territorio comunale. Dopo la rivoluzione portata in quella fetta di Madonna Alta e Fontivegge con le due rotatorie (via Settevalli-via Tuzi e via Baracca-via Cotani), il Comune mette mano al semaforo con l'obiettivo di abbattere il fenomeno dello stop and go, abbattendo così le emissioni inquinanti e migliorando la qualità dell'aria. Un fattore importante tenendo conto che le ultime stime per via Settevalli (in entrambi i sensi di marcia nell'intero tratto) parlano del passaggio di poco meno di 20mila veicoli al giorno.

Ma cosa cambierà in concreto? Verrà operata una semplificazione delle manovre di svolta tra via Settevalli e via Martiri dei Lager, sfruttando anche una delle due nuove rotatorie. In particolare in uscita da via Martiri dei Lager sarà possibile andare solo a destra, verso via Settevalli, e non più verso la stazione che sarà raggiungibile svoltando alla limitrofa nuova rotatoria. Al contrario chi arriva dalla staz

ione potrà continuare a svoltare in via Martiri dei Lager, oppure proseguire dritto per via Settevalli e via Tuzi. L'eliminazione della svolta a sinistra per chi arriva da via Martiri dei Lager avrà un impatto importantissimo in termini di allungamento del verde per tutti gli altri punti. Cioè, in coordinamento con l'impianto di via Caprera, allacciato alla rete semaforica, chi andrà dalla stazione a via Settevalli e viceversa (e chi esce o entra in via Caprera) avrà tempi di attesa ridottissimi e anzi, la maggior parte delle volte troverà il verde al proprio passaggio. Così si abbatteranno code e inquinamento. Proprio a ridosso dell'incrocio è stata presente per lungo tempo una centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria. Molti residenti avevano alzato la voce chiedendo una svolta a causa della continua presenza di code e dunque di un elevato livello di smog.

Ora scattano i lavori per rimodulare l'assetto. I rilievi sono iniziati lunedì e sono previste varie modifiche alla viabilità per consentire i lavori. Un'ordinanza della struttura Sicurezza del Comune prevede cambiamenti all'assetto quantomeno fino all'11 settembre. Progressivamente allo svolgimento dei lavori, è prevista la soppressione di una corsia in via Settevalli, all'intersezione con via Martiri dei Lager, per i veicoli diretti verso Fontivegge; quella di svolta a destra su via Martiri dei Lager per i veicoli provenienti da Fontivegge; quella di svolta a sinistra su via Martiri dei Lager per chi arriva da via Tuzi e di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Martiri dei Lager su via Settevalli, direzione Fontivegge.

Riccardo Gasperini