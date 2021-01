VITA DI QUARTIERE

«I lavori di riqualificazione attuati e progettati dall'attuale giunta, se da un lato hanno il merito di tentare di cambiare il volto della città in una zona degradata, dall'altra però fanno pagare un prezzo troppo alto in numero di alberi abbattuti». Continua a tirare forte in città l'aria di polemica sulla gestione del verde. In particolare quello cui si mette mano per dare il via ai grandi progetti di riqualificazione dell'area tra Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta. C'è così chi chiede «di rivedere i progetti in funzione della salvaguardia e tutela degli alberi sani e non pericolosi». A ridosso dell'avvio degli interventi per la Zona 30 nell'area Bellocchio, dove sarà data una forte spinta alla mobilità dolce e un riassetto per eliminare la sosta selvaggia che imperversa nella zona, interviene il comitato che per mesi ha tenuto alto il dibattito sul parco vittime delle Foibe, prima Ginkgo Biloba e oggi ribattezzato proprio con il nome dell'area verde per identificare meglio l'ambito di azione «che non esclude però il verde soprattutto arboreo in tutta Perugia e oltre». Manco a dirlo, sotto la lente del gruppo, c'è quello che costeggia il parco e gli interventi previsti per la Zona 30. Via Martiri dei Lager è osservata speciale perché lì, come anche indicato nei progetti, è previsto l'abbattimento di 12 grandi pini unitamente ad una potatura di altri alberi per liberare i punti luce e migliorare così l'illuminazione della zona. Va detto che gli abbattimenti, per cui il Comune ha tutte le autorizzazioni necessarie, saranno seguiti dalla messa a dimora di «12 esemplari del tipo quercus robur fastigiata come espressamente richiesto nell'autorizzazione». Ma per i cittadini, già critici su questo aspetto per quanto previsto al vicino parco, questi «non compenseranno per molti anni l'utilità di quelli già esistenti. E - aggiungono - non è una difesa ad occhi chiusi, anche perché ci si rende conto che dove le radici superficiali provocano problemi ai marciapiedi e al manto stradale in maniera irreparabile sia opportuna una sostituzione. Ma non è così per quanto riguarda i 12 pini». E allargando la lente «altro progetto che prevede in maniera inspiegabile l'abbattimento di alberi, ben 29, è quello del percorso ciclopedonale da via Sicilia al parco Chico Mendez». Un caso utile ai residenti per spiegare la protesta di fondo, cioè che «è evidente un forte depauperamento della riserva arborea del quartiere» unitamente al fatto che «le messe a dimora, se poi avranno il loro normale e sano sviluppo, porteranno benefici non prima di 10-15 anni». Lungo via Martiri dei Lager, fino al 31 gennaio, un'ordinanza della struttura sicurezza del Comune prevede il senso unico alternato di marcia in relazione all'esecuzione degli interventi di abbattimento delle alberature.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA