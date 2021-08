Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Si è nascosto tra gli autobus alla stazione del minimetrò di Fontivegge dopo aver steso con un punteruolo il rivale ferito all'addome. Si è nascosto, ma i cittadini hanno aiutato la pattuglia dell'esercito e i carabinieri a prenderlo.

Lui è un tunisino, che ha confermato ai carabinieri che poco prima, come riportato nell'edizione di ieri, aveva avuto una lite con un albanese in piazza del Bacio. La droga la scintilla che ha fatto scattare la violenza un'altra volta a Fontivegge.

Il ferito, ubriaco, è stato soccorso dal 118 e la ferita più grave è quella rimediata alla testa cadendo a terra dopo la lite e aver subito la ferita all'addome. Per questo è ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia.

Il tunisino è stato denunciato non solo per le lesioni anche per detenzione a fini di spaccio visto che era ricercato per un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia.

Il ferito è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'azione dei cittadini che hanno dati una descrizione molto precisa del feritore, indicato alla pattuglia dell'esercito che poteva trattarsi di un tunisino, ha messo una volta in più in evidenza come funziona l'attività dei cittadini sentinella. Cittadini che però sono esasperati per la situazione con cui devono fare i conti a Fontivegge.

MUSICA E BIRRA A FIUMI

L'ultimo racconto sulla difficile situazione e sul mancato rispetto anche delle minime regole del vivere civile, arrivano ancora una volta da Lorenzo Brunetti. Ecco il suo racconto affidato, come sempre, ai social. Le sue parole spiegano come, al di là delle ordinanze e dei controlli, arrivano i rifornimenti di alcol a chi vuole accendere le notti a due passi dalla stazione. Brunetti racconta: «A notte fonda festa sudamericana all'aperto con tanto di disc jockey tunisino, musica da discoteca, grida schiamazzi, balli e risate sotto il Condominio di piazza del Bacio, auto che riforniscono la serata scaricando valige frigo cariche di birra, aggirata qualsiasi norma di buonsenso, al mio passaggio insulti di vario genere con tanto di gesti ai genitali. Avvisato 113 della situazione con promessa di intervento.

Queste alcune frasi estrapolate dal video tra grida e provocazioni: la notte è viva, energia positiva, la grande discoteca all'aperto.se arriva la polizia andiamo via tuttilo sappiamo come funziona. La festa è terminata spontaneamente alle 4:40, purtroppo nessuna pattuglia intervenuta, rimane la rabbia dei residenti impotenti, tra i quali il portiere notturno dell'hotel Astor, molto preoccupato per come scusarsi al mattino con gli ospiti della struttura e delle possibili recensioni negative».

Ma non è finita. Ieri pomeriggio altra segnalazione. Ancora Brunetti: ancora soggetti sorpresi a drogarsi nelle scalette abbandonate vicino la ciminiera della Perugina, luogo abbandonato e nascosto già segnalato giorni fa in un post simile. Ringrazio la ONE per il tempestivo intervento e repentino allontanamento dei due». C'è un video in cui si vedono i due soggetti di spalle e alcune bottiglie sugli scalini. L'intervento degli addetti della sicurezza ha permesso di evitare la scena del buco in pieno giorno.

A proposito di bottiglie. Ieri è scatta la super ordinanza anti alcol proprio a Fontivegge. Nel pomeriggio controllo da parte della polizia locale per verificare il rispetto dei divieti con la zona rossa per chi consuma in strada estesa all'intera giornata.

Luca Benedetti

