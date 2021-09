Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

L'oratorio Santa Cecilia rinasce nel segno della musica, in particolare vocale, come la storia del luogo tramanda. E lo fa con una nuova gestione, condotta da giovanissimi amanti della musica in tutte le sue forme, costituiti nell'associazione Musicittà. L'auditorium in Fratti diventa un cuore pulsante della cultura, incontro e socialità visto che la sala sarà a disposizione di associazioni e di enti. Si parte con i concerti della nuova stagione artistica VivoSòno dedicati alla musica lirica, barocca e corale e alle performance di danza contemporanea ad ingresso gratuito.

Ma ci sarà spazio anche per percorsi formativi aperti a tutte le fasce di età: dai 0-3 anni e 3-6 anni seguiranno il music learning theory di Edwin E. Gordon, mentre i laboratori 6-13 sono destinati alla creazione di un coro di voci bianche, i mini-coristi a Priore. Inoltre, l'auditorium diventa la nuova sede della formazione corale Coristi a Priori.

La stagione inaugura con un mini festival il 25 e il 26 settembre per dare un assaggio di quello che Musicittà ha in serbo per tutta la stagione. Gli altri eventi della stagione artistica si terranno in altre prestigiose location in Umbria come il teatro Caporali a Panicale, e la collegiata di Santa Maria Maggiore e San Nicola a Collescipoli Il sogno dell'associazione è quello di dare vita ad un'accademia vocale dedicata all'educazione, all'insegnamento e all'esecuzione della pratica artistica vocale per tutte le fasce d'età, includendo livelli professionisti e dilettantistici.

