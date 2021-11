Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:02

LA RICOSTRUZIONE

Spunta un video, che pare potrebbe raccontare in maniera abbastanza dettagliata quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì all'esterno della discoteca cittadina in cui è esplosa la violenta rissa di Halloween. Un video che, secondo quanto si apprende, girerebbe su alcune chat e che potrebbe diventare particolarmente utile anche per gli investigatori della squadra mobile, diretti da Gianluca Boiano, per ricostruire l'accaduto.

In questura non si è perso tempo e già dalle ore immediatamente successive alla rissa, con due giovani della zona di Umbertide finiti in ospedale (uno dei due con ferite gravi al volto) e altre tre persone che hanno avuto bisogno di cure sul posto da parte del 118 ma rifiutando però il ricovero, i poliziotti hanno iniziato a sentire testimoni e organizzatori dell'evento. Testimoni che sono stati sentiti anche nella giornata di ieri, con le indagini che vanno avanti nel più stretto riserbo per arrivare il prima possibile a ricostruire con esattezza quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Una prima ricostruzione parla, secondo quanto si apprende, di attimi di tensione scoppiati inizialmente per degli apprezzamenti a una ragazza che pare sarebbero stati rivolti proprio dai due ragazzi poi finiti in ospedale.

Apprezzamenti che avrebbero scatenato la violenta, folle e ingiustificata risposta da parte degli amici della ragazza, con la situazione che sarebbe degenerata in particolare all'esterno del locale (dopo che dentro le cose erano state riportate alla calma, anche grazie al fatto che tutto sarebbe avvenuto sul finire della festa dopo una serata senza problemi) in cui si parla di una zuffa anche a colpi di casco. Tutti elementi su cui gli investigatori della squadra mobile stanno lavorando, anche sentendo le versioni degli addetti alla sicurezza.

Mi. Mi.