LA RICORRENZA

Compie i suoi primi 160 anni di vita la Società di Mutuo Soccorso di Perugia. Un compleanno diverso dal solito perché, come ricordano i vertici della storica realtà, per la situazione sanitaria in corso non potranno essere organizzati eventi. Ma nonostante tutto, qualche idea non è mancata. «Nel centosessantesimo anniversario, non potendo organizzare nessun evento in presenza, abbiamo pensato a un lavoro fotografico speciale, riguardante cimeli storici della città conservati con grande attenzione presso la storica sede di via dei Priori. In prevalenza sono bandiere, prodotte nel corso di questi decenni e simbolo del lavoro, dei rioni e dell'impegno di centinaia e centinaia di perugini. In attesa di poterci incontrare di persona e di esporle a tutti, speriamo possiate apprezzare questa iniziativa», si legge in un messaggio diffuso via social network, fatto per annunciare l'iniziativa e ricordare alla città la ricorrenza. «Il 1 marzo 1861 nasceva la Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli artisti e gli operai di Perugia. La città era uscita da pochi mesi da tre secoli di dominazione pontificia e i perugini iniziavano a guardare con occhi stralunati una nuova epoca, figlia del Risorgimento e foriera dell'unità d'Italia. È in questo contesto che viene fondata e in assenza di uno stato sociale che arriverà solo molti anni dopo, la Società Operaia arrivando alla fine dell'ottocento a superare i 2.000 iscritti, su una popolazione cittadina di 60.000 persone».

