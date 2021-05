26 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA RASSEGNA

TODI La città da sabato 29 a domenica 6 giugno, tributerà un omaggio a Alghiero Boetti il grande artista, appartenente alla corrente dell'arte povera, che tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, gli ultimi della sua vita (1940-1994), aveva scelto come buen retiro proprio le campagne di Romazzano. Ispiratore e anima dell'iniziativa il gallerista Diego Costantini che, nella medievale Porta Caetana, dove ha insediato la sua Tower Gallery, insieme a Roberta Giuliemi, ha organizzato l'esposizione di nove opere realizzate negli anni '70 del 900 da Boetti, e quattro suoi rarissimi libri appartenenti alla collezione privata di Ovidio Iacorossi. La mostra è accompagnata da un importante catalogo redatto dallo storico dell'arte Marco Tonelli, e riporta con un ricordo del figlio dell'artista Matteo. Tra le opere esposte anche i preziosi arazzi fatti di parole colorate realizzati in Afghanistan. «Parole ricamate le definisce nel suo saggio Torelli -che dicono se stesse, per attirare l'attenzione o proporre l'impossibile quadratura del cerchio ovvero il passaggio dalla sfera al cubo, che unitamente alla quadratura del mille, figurata e dimostrata, sono opere virtuali che tessono la trama di una poetica sempre tesa al limite di sé, ma senza di fatto aprire nessun limite nuovo per l'opera». Una mostra originale che espone opere originali e che ti accoglie con un eloquente aforisma di Boetti: «Sono capace di inventare i rebus, ma poi non sono capace di risolverli». Ma anche Costantini ha inteso creare un rebus sul manifesto: 12 Alighiero&15 Boetti. A domanda Costantini aiuta a risolverlo 12 più 15 uguale 27 gli anni di attività dell'artista.

Luigi Foglietti