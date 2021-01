LA RASSEGNA

GUBBIO Il settimo centenario della morte (1321-2021) porterà il Festival del Medioevo a Il tempo di Dante. Questo il tema ufficializzato per la settima edizione della rassegna culturale fissata dal 22 al 26 settembre. Storia e letteratura intrecciate nel racconto di cruciali vicende dell'età medievale, dal 1.200 fino alla prima metà del secolo successivo con lezioni di storia gratuite e aperte a tutti. Ci saranno, come nella tradizione dell'appuntamento fortemente voluto dal sindaco Filippo Mario Stirati con l'organizzazione dell'associazione guidata da Federico Fioravanti, i maggiori storici italiani ed europei, assieme a docenti di letteratura, scrittori, saggisti, storici dell'arte, filosofi, scienziati, architetti e giornalisti. Un viaggio tra storia, arte e cultura, accompagnati dai versi e le opere in prosa del grande poeta. Dante cita Gubbio nella Divina Commedia ed è la terra del podestà di Firenze Cante Gabrielli che decretò l'esilio del poeta, con la città a chiedere ufficialmente scusa pur se l'opera per eccellenza venne scritta proprio durante l'esilio tra il 1308 e il 1320 e quella condizione può aver favorito l'ispirazione. Nei giorni del festival, compatibilmente con la situazione della pandemia, anche la fiera del libro medievale, il focus sui medievalismi tra film, saghe televisive, letterature, musiche, fumetti e videogiochi, miniatori dal mondo dedicato a miniaturisti e calligrafi e la scuola dei rievocatori pensata per valorizzare attraverso l'analisi e la ricostruzione delle fonti storiche il lavoro di centinaia di associazioni e di migliaia di rievocatori che in ogni regione d'Italia fanno rivivere la storia e le tradizioni popolari dei loro territori. Se sarà possibile ci saranno anche mostre, eventi teatrali, recital, concerti di musica medievale, lezioni-spettacolo, laboratori di danza e visite guidate alla scoperta dell'Umbria medioevale insieme a spazi particolari dedicati alla rievocazione storica, all'artigianato e agli antichi mestieri.

Massimo Boccucci

