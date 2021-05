27 Maggio 2021

LA QUESTIONE

UMBERTIDE Messo in ginocchio dagli animali selvatici, snobbato dalla istituzioni. Da mesi Osvaldo Nimbi combatte la sua personalissima battaglia, per altro comune a molti imprenditori agricoli, contro cinghiali, caprioli, cervi, istrici.

Lo scorso anno ha visto andare in fumo migliaia di euro di cocomeri, cardi, cavoli, cime di rapa, fagiolini, zucche e meloni coltivati nel suo terreno a Badia di San Cassiano, per lui unica fonte di guadagno. Una situazione via via insostenibile che l'ha spinto a bussare a tante porte. «Da gennaio a oggi ho avuto quasi duemila euro di danni, della stagione passata se e quando arriverà il rimborso coprirà meno di un terzo del reale», racconta. «Capisco il problema e le difficoltà, ma si tuteli chi lavora rendendo disponibili sistemi di difesa, dando ristori congrui in tempi certi».

Disperato per essere in un tunnel in apparenza senza uscita, Nimbi ha cercato più di una sponda. «Ho scritto all'assessore regionale Roberto Morroni ed al presidente dell'Atc 1 Igor Cruciani senza avere risposte, come cittadino credo di avere diritto ad un incontro per dire la mia, almeno la soddisfazione di un colloquio». Davvero un periodaccio: alle prese con seri e acclarati problemi di salute non riesce ad effettuare l'esame di cui ha bisogno. «Colpa del Covid e della mancanza di personale, mi dicono».

