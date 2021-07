Sabato 31 Luglio 2021, 05:01

LA QUESTIONE

TODI «Strani silenzi quelli dell'amministrazione comunale sulla donazione fatta all'ospedale di Pantalla, donazione che aveva promosso più di un anno fa rivolgendosi alla generosità solidale dei cittadini». Questo si chiedono al Pd facendosi una retorica domanda: «Perché i nostri amministratori parlano di tutto tranne che della donazione per l'Ospedale di Pantalla?».

Al Pd spiegano che hanno tentato di porre domande all'amministrazione comunale attraverso i media, ma visto che non hanno ottenuto risposte hanno iniziato un percorso istituzionale attraverso un'interrogazione depositata e protocollata, ma che non ha sortito effetti.

«Raccolti i denari ad aprile ed affidati dal Comune alla Rosa dell'Umbria finalizzati all'acquisto di cinque ventilatori, almeno secondo le documentazioni, per il reparto Covid dell'ospedale di Pantalla - spiegano quelli del Pd - dei tre ventilatori effettivamente comprati è stata effettuata una consegna quasi di nascosto, senza una foto ad immortalare l'evento, strano per chi fa selfie per ogni sciocchezza».

«A questo punto - proseguono - i cittadini di Todi, che hanno dimostrato generosità e attaccamento al proprio ospedale pretendono di sapere: a quanto ammonta il totale della donazione; quanti ventilatori sono stati comprati, quanto sono costati, come sono stati impiegati durante l'emergenza e dove si trovano attualmente; che fine ha fatto il resto della somma della donazione non impiegato nell'acquisto di forniture sanitarie quali ecodoppler e ventilatori».

Luigi Foglietti

