TODI C'è una squadra di operai specializzati alacremente all'opera per ripristinare, nel più breve tempo possibile, il corretto funzionamento dell'ascensore su rotaie che serve il parcheggio di Porta Orvietana. Riaperto sabato dopo un anno di sospensione dal servizio imposta, per motivi di sicurezza, dall'Ustif, l'ente deputato al controllo, purtroppo è andando in tilt solo dopo pochi viaggi. L'impianto costruito una ventina di anni fa paga lo scotto di essere sperimentale, quindi senza supporti tecnici, soprattutto senza pezzi di ricambio. Ad ogni avaria il pezzo necessario deve essere costruito al tornio. Il guasto che l'ha fermato sabato pomeriggio sembrerebbe causato dal malfunzionamento di un importante relé che regola il sistema di alimentazione elettrica.

Ora i tecnici stanno verificando perché il relé si riscalderebbe troppo, e la relativa causa del difetto. Il meccanismo è tarato in modo che, al superamento dei parametri regolari, interrompa il flusso di energia elettrica, bloccando la cabina all'improvviso sia in partenza che durante il percorso. Nella fattispecie sabato ha staccato in partenza prima che la porta di sicurezza fosse completamente chiusa. I tecnici ieri hanno lavorato fino al tardo pomeriggio, sotto l'occhio vigile del vice sindaco Adriano Ruspolini e dall'architetto comunale Marco Spaccatini, nella speranza di risolvere il guasto, è difficile reperire un analogo dispositivo in tempi brevi. Comunque, resta in funzione il servizio su gomma assicurato da autonoleggi, attualmente necessario in quanto anche se l'ascensore funzionasse perfettamente, resterebbe necessario per sopperire al distanziamento all'interno della cabina.

