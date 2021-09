Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

LA QUESTIONE

Sulla vicenda dei fasci littori riscoperti e restaurati al Mercato Coperto, interviene il Comune che lavora ad una soluzione, come riportato nei giorni scorsi su queste colonne. «L'amministrazione comunale, attenta al dibattito pubblico apertosi in città, sta lavorando alla individuazione di soluzioni condivise e partecipate. L'intento, nella piena e convinta disponibilità al dialogo, è quello di addivenire, nel rispetto delle norme esistenti, ad una risoluzione che coinvolga la città anche attraverso il consiglio comunale, esperti di vari ambiti e la Soprintendenza. Nelle forme e nei modi che saranno valutati in maniera corale, si cercherà da un lato di tener conto della presenza dei segni della storia, anche se dolorosa, dall'altro lato si opererà in modo tale da evitare che il mercato coperto possa, anche se solo in via ipotetica, diventare luogo di anacronistiche suggestioni, ma che anzi rappresenti il simbolo di una città saldamente ancorata ai principi della democrazia e della Costituzione. E su questa profonda essenza democratica della nostra città nessuno deve nutrire dubbi». Oggi alle 18 davanti a palazzo dei Priori si terrà un presidio della Rete 10 dicembre, cui si unirà anche Libera Umbria, per chiederne la rimozione.