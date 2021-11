Sabato 27 Novembre 2021, 05:01

LA QUESTIONE

MARSCIANO Grande soddisfazione in Comune per la battaglia vinta con Poste Italiane per il potenziamento delle aperture settimanali dell'ufficio postale di Castiglione della Valle. A partire da martedì 30, infatti, l'ufficio, sarà aperto per tre mattine a settimana rispetto all'unica attuale: martedì e giovedì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45. «Da Poste italiane un passo importante nella direzione giusta», ha commentato il sindaco Francesca Mele. Soddisfazione anche dal presidente Anci Umbria Michele Toniaccini, per il potenziamento degli orari in altri 6 Uffici Postali dell'Umbria: Piedipaterno, Pierantonio, Pontenuovo e Viole di Assisi, e di Porchiano, nel ternano. «Un primo risultato alle nostre richieste ha detto Toniaccini - ora un nuovo confronto per definire la portata complessiva della riorganizzazione, anche in quei territori sprovvisti di servizi». Tra i soddisfatti c'è anche Augusto Peltristo che si è tanto impegnato raccogliendo firme per ottenere questo risultato, che dice: «Grazie agli oltre cinquemila firmatari della petizione e grazie a coloro che hanno continuato a firmare quando la petizione era già stata chiusa e a tutti quelli che hanno dato una mano».

