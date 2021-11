Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

LA QUESTIONE

MAGIONE Truffe e raggiri sempre più in aumento ai danni degli anziani, ma non solo. Ed ecco che c'è chi cerca l'aiuto delle forze dell'ordine tanto da chiedere ai carabinieri la disponibilità per organizzare un incontro pubblico per cercare di difendersi dai ladri. Tutti sono invitati alla sala ex cinema Carpine alla presenza degli uomini dell'Arma e del maresciallo Roberto Biagini, comandante della caserma dei carabinieri di Magione. All'incontro, organizzato dal centro sociale anziani Alfiero Bastreghi Aps, dall'Unitre cittadino e dal Comune, parteciperanno anche il sindaco Giacomo Chiodini e il presidente Cisa Magione, Mario Mariuccini, per parlare di come non cadere in trappola. L'appuntamento è previsto per le 16.30 di mercoledì 10 novembre e l'accesso è consentito con il green pass. L'argomento è più che attuale con consigli che spazieranno su come comportarsi davanti a sconosciuti, ad esempio, «diffidando sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili dicono i Carabinieri non partecipare a lotterie non autorizzate o acquistare prodotti miracolosi e soprattutto senza firmare nulla che non sia chiaro».

S.Can.

