LA QUESTIONE

GUBBIO Trattamento e coincenerimento dei rifiuti: tornano a farsi sentire i comitati ambientalisti (No Css nelle cementerie di Gubbio, Gubbio Salute Ambiente, No Antenna, comitato per la tutela ambientale della conca eugubina, Isde Umbria comitato per la tutela dei beni culturali e del paesaggio Gubbio, Worldlife Fund Perugia). Fanno riferimento alla pubblicazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a Via (Valutazione di impatto ambientale) aperta dalla Regione su richiesta della ditta Maio Tech che gestisce a Padule un deposito di rifiuti speciali (pericolosi e non) per l'estensione dell'attività di recupero.

La vicenda, sollevata anche dal gruppo consiliare della Lega, per i comitati «desta allarme nella popolazione poiché tale intervento viene a inserirsi in tutta una serie di iniziative che mirano alla realizzazione di impianti e attività afferenti i rifiuti». Quasi in contemporanea - riportano i comitati - è stata pubblicata la scheda del progetto Utilizzo del Css-combustibile da realizzarsi all'interno della cementeria Colacem Spa in località Ghigiano. Viene evidenziato «l'impianto della Maio è a due chilometri dal cementificio e le due iniziative, in linea con le richieste avanzate dalla Regione per attingere alle risorse del Recovery Fund, non potrebbero far sorgere il dubbio di una possibile connessione? Ci sono 45 giorni dalla pubblicazione per opporsi a questi progetti».

Per gli ambientalisti c'è una «contraddizione tra quanto detto dall'assessore regionale Roberto Morroni, che da mesi afferma come l'utilizzo di Css nei cementifici di Gubbio sia indipendente dal piano dei rifiuti, e quanto scritto nel documento della Colacem nel quale si fa presente che utilizzando il Css in impianti già esistenti e idonei non sarà più necessario realizzare nuovi impianti di incenerimento di rifiuti». Preoccupazione per «una morsa capace di cambiare il volto dell'Umbria, che si prepara a diventare il punto di caduta dei rifiuti dell'intero centro Italia».

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA