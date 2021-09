Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

LA QUESTIONE

GUBBIO Per vederlo acceso in tutta la sua imponenza e carico d'effetto si parte sempre da lontano, cioè a settembre con i lavori di allestimento che ogni fine settimana portano alla fatidica data del 7 dicembre per la cerimonia che lo consegna allo splendore. Il comitato dei volontari che realizza l'Albero di Natale più grande del mondo si ritrova oggi per iniziare le attività attorno alla sagoma luminosa alta 650 metri sul monte Ingino. È così dal 1981 quando venne ideata la decorazione che dal 1991 è nel Guinness dei primati. Torna la posa di cavi e luci, con le disposizioni di sicurezza anti-Covid. La cinquantina di volontari, di tutte le età, s'impegna a fondo, rinnovando l'avvertenza ai frequentatori domenicali dei tornanti che risalgono il monte Ingino, in particolare ai bikers, della possibile presenza di mezzi di trasporto e materiali. L'Albero di Gubbio ha superato il traguardo dei quarant'anni con un film celebrativo realizzato dal comitato in collaborazione con i videomaker Maddalena Vantaggi e Michele Manuali di Aèdi Studio, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Comune e Gal Alta Umbria.

Massimo Boccucci

