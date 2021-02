LA QUESTIONE

GUBBIO La task force eugubina sull'ambiente è sempre attiva. Dopo l'ecodistretto, partito il 13 gennaio scorso coinvolgendo politici, organismi di controllo e privati, è stata convocata la commissione speciale sull'ambiente messa in piedi dal consiglio comunale su richiesta del Movimento 5 Stelle.

La seduta della commissione è per il 19 febbraio, alle ore 17 in collegamento web, per l'audizione di Arpa Umbria, già intervenuta ai lavori dell'ecodisretto. L'incontro prevede - fa sapere il presidente Rodolfo Rughi del Movimento 5 Stelle - una serie di interventi, ognuno di cinque minuti per rientrare in due ore, e sono riferiti all'esclusiva presentazione dei dati del territorio comunale.

Si parlerà di qualità dell'aria e il legame con le principali sorgenti emissive; sistemi di monitoraggio continuo sulle emissioni dei forni Barbetti e Colacem; controlli dell'Autorizzazione integrata ambientale di Barbetti, Colacem, discarica di Colognola, Castiglione Aldobrando; rilievi fonometrici con focus su rumore stradale e di miniera; campi elettromagnetici srb-antenne radio-tv-elettrodotti; qualità di acque superficiali e sotterranee con focus sulla zona vulnerabile da nitrati; monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee; inquinamento da solventi clorurati nelle acque sotterranee; controlli sulla depurazione civile; radioattività nelle acque reflue; procedimenti di bonifica; ciclo di gestione dei rifiuti. Il presidente Rughi si riserva di prevedere una seconda seduta della commissione, eventualmente per la settimana successiva, per approfondimenti su argomenti specifici. La convocazione è estesa a tutti i consiglieri comunali e agli assessori.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA