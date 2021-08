Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

LA QUESTIONE

GUALDO TADINO Si sono ritrovate in piazza Martiri ieri mattina un'ottantina di persone richiamate dalla Comunanza Appennino Gualdese,il Comitato Difesa Rio Fergia, il Comitato Pro Acqua Gualdo ed il Comitato a difesa delle sorgenti della Fascia Appenninica con la sorveglianza della Digos e delle Forze dell'Ordine.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha ricevuto in comune una delegazione dei manifestanti (con i senatori Romagnoli e Pavanelli, il consigliere regionale De Luca e la consigliera comunale Troiani, tutti 5 Stelle). Argomenti del confronto la restituzione alla fruibilità dei gualdesi dell'oasi Rocchetta (oggi interdetta al pubblico per il pericolo caduta massi e devastata dall'alluvione del 2013) ed i pozzi di acqua minerale Rocchetta.

Sul primo punto le divergenze non sembrano incolmabili. Per il sindaco Presciutti è anche volontà del Comune restituire l'oasi alla cittadinanza, ma prima bisogna metterla in sicurezza e si sta già lavorando con la Regione ad un progetto. A Mauro Guerrieri (presidente della Comunanza), che ha chiesto il coinvolgimento della stessa nel progetto perché titolare dei terreni, ha assicurato che a tempo debito verrà coinvolta.

Non conciliabili invece le posizioni sull'altro tema. Stefania Troiani ha chiesto il ritombamento dei pozzi per irregolarità amministrative. Il sindaco ha ribadito che per il Consiglio di Stato la proroga della concessione per altri 25 anni è legittima; inoltre Presciutti ha rimarcato che 150 persone perderebbero il lavoro e che non esiste un problema acqua: Umbracque ha recuperato 55 litri al secondo di acqua che andava dispersi nel pubblico acquedotto.

Riccardo Serroni

