Giovedì 2 Settembre 2021, 05:00

LA QUESTIONE

CITTÀ DI CASTELLO Ordinanze contro la mala movida. A Città di Castello prorogata per la seconda volta, fino al 27 settembre, quella che limita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, l'utilizzo di contenitori di vetro e metallo all'interno delle mura urbiche. Disposto, da giovedì a domenica, dalle 22 alle 6, che «le consumazioni di bevande in contenitori di vetro o metallo e di alcolici potranno avvenire unicamente all'interno dei pubblici esercizi autorizzati, nelle loro pertinenze esterne o nelle aree affidate in concessione, dove la vendita, la distribuzione o la somministrazione di alcolici sarà consentita fino all'una di notte».

A Umbertide giro di vite dopo le proteste dei residenti per l'eccessivo rumore di certi nottambuli. Fino al 30 settembre, in piazza Matteotti e via Guidalotti, vendita di bevande alcoliche permessa «tutti i giorni fino alle ore 24 ed il sabato fino alle una del giorno successivo», mentre «l'orario di svolgimento eventuale di musica di sottofondo negli esercizi di somministrazione e nelle aree pubbliche o ad uso pubblico concesse per l'attività di somministrazione e cibi e bevande è limitato tutti i giorni al massimo alle ore 23 e il sabato fino alle ore 24». Vietati «eventi musicali dal vivo su area pubblica data in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande». Non consentito «dalle ore 22 vendere o somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie o bicchieri di vetro fatta eccezione per l'attività di somministrazione al tavolo di cibi e bevande negli spazi di pertinenza degli esercizi di somministrazione».

Walter Rondoni

