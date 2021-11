Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

LA QUESTIONE

CITTA' DI CASTELLO La posizione del vicesindaco nel mirino delle opposizioni. Sotto la lente infatti finisce il doppio incarico di Giuseppe Stefano Bernicchi come numero due della Giunta Secondi con deleghe all'urbanistica ed allo sviluppo economico e come dirigente di struttura complessa alla Usl Umbria 1 con delega al patrimonio. Le opposizioni chiedono conto al sindaco.

IL DOCUMENTO

Per Andrea Lignani Marchesani, firmatario di un'interrogazione in merito, esiste un decreto legislativo che «inquadra in maniera inequivocabile l'incompatibilità del ruolo di vicesindaco, assessore, consigliere con il ruolo dirigenziale ricoperto dall'ingegner Bernicchi».

E, aggiunge, «ai sensi di legge detta incompatibilità deve essere sanata entro 15 giorni» dalla nomina, avvenuta il «4 novembre» scorso.

Siccome «alla data odierna non risulta il collocamento in aspettativa dell'ingegner Bernicchi presso la Usl Umbria 1né le sue dimissioni da vice sindaco», siccome lo stesso Bernicchi gestisce «i cespiti patrimoniali della Usl Umbria 1 nel comune di Città di Castello e una situazione sensibile quale il Lascito Mariani», il consigliere di minoranza ritiene che «il collocamento in aspettativa doveva essere contestuale alla nomina per evidenti motivi di opportunità».

Per questo Lignani Marchesani interroga il sindaco «sulla necessità di un'immediata risoluzione della problematica in un senso o nell'altro (collocamento in aspettativa o dimissioni dall'incarico di vicesindaco), sulla ovvia necessità di trasmettere al consiglio comunale l'atto ufficiale di risoluzione dell'incompatibilità, sul grave nocumento per l'istituzione comunale e sulla sua credibilità se trascorsi i quindici giorni previsti dalla legge quale tempo di opzione la situazione di incompatibilità dovesse persistere».

W. Rond.

