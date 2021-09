Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:00

LA QUESTIONE

ASSISI Stop ai cattivi odori provenienti dalle Fonderie di Assisi spa. Il sindaco Stefania Proietti ha emesso un'ordinanza mediante la quale intima alla società con sede in via Protomartiri francescani di intervenire nel sistema di produzione rimuovendo alla fonte, entro massimo sessanta giorni, le sostanze organiche volatili che in base agli accertamenti condotti dall'Arpa hanno superatole soglie olfattive fissate.

Nel caso questo fosse tecnicamente impraticabile l'ordinanza stabilisce che si debbano allestire sistemi di abbattimenti o aspirazione. Tutto questo al fine di impedire che all'esterno dell'insediamento produttivo si producano concentrazioni aeree superiori a quelle fissate dall'Arpa. Inoltre il sindaco ordina di predisporre un sistema di monitoraggio delle sostanze volatili in prossimità del muro di cinta delle fonderie con trasmissione settimanale dei risultati all'Asl ed all'Arpa.

L'Asl Umbria 1, a seguito di un sopralluogo eseguito il 12 giugno, ha rilevato che, lungo via Protomartiri francescani, nel tratto stradale compreso tra l'ingresso dello stabilimento produttivo e la rotonda posta all'incrocio con via Di Bartolo, si avvertiva la sensazione olfattiva sgradevole di «combustione metallica» nell'aria, già rilevata in altri interventi anche all'interno delle fonderie. La Usl ha inoltre segnalato come questa sensazione costituisse un fattore di sicura compromissione del benessere della popolazione che in quell'area ci vive.

A fine giugno l'Usl ha chiesto alla società di conoscere le misure che intendesse adottare per contenere il disagio rilevato. L'azienda ha risposto dicendo di aver avviato delle iniziative tese a ridurre gli effetti dell'attività produttiva. Tra queste la sensibilizzazione del personale, la modifica della procedura di acquisto dei materiali ferrosi e la riduzione della produzione giornaliera dei cumuli di terra di fonderia. Inoltre l'azienda ha comunicato di aver presentato la domanda per l'autorizzazione all'installazione di un evaporatore. Mercoledì scorso 25 agosto la Usl ha sottolineato come quanto lamentato dai residenti assuma una rilevante importanza in termini di tutela della salute collettiva. Pertanto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in precedenza dall'Arpa che hanno evidenziato il superamento delle soglie olfattive di diverse sostanze organiche monitorate, si è ritenuta opportuna l'adozione dell'ordinanza.

Massimiliano Camilletti

