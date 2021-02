LA QUESTIONE

ASSISI «Basta rinvii. Occorre agire con immediatezza per il ripristino delle scale mobili di Porta Nuova». A chiederlo è Stelvio Gauzzi, segretario di Confartigianato Imprese Perugia, che si fa interprete delle sollecitazioni provenienti da molte imprese del territorio e non solo del centro storico.

L'impianto meccanizzato è fermo da ottobre 2019 dopo aver raggiunto il naturale fine vita trentennale fissato dalla legislazione in materia. Saba Italia spa, che gestisce il parcheggio di Porta Nuova, ha già detto che ritiene di non esser tenuto a riparare le scale mobili: «Per ragioni dipendenti dalla vetustà degli impianti non sussistono le condizioni per poterne ripristinare il funzionamento».

Il sindaco Stefania Proietti ha quindi annunciato che il Comune si occuperà dei lavori previo diffida a Saba con cui poi chiedetevi danni. Una diffida giudicata tardiva da Andrea Angelucci, primo firmatario della petizione per la riapertura delle scale mobili firmata da 486 cittadini: «Poteva essere fatta già dopo il consiglio comunale dello scorso 6 agosto in cui si parlò delle scale mobili ed ora avremmo visto l'inizio dei lavori».

«Troppo tempo è passato precisa Gauzzi senza che le sollecitazioni delle imprese ricevessero la giusta attenzione ed una risposta certa sui tempi di sistemazione e ripristino delle scale mobili. Trovo strano che, ad un anno dall'inizio di questa pandemia che sta flagellando il nostro sistema socio-economico, nessuno si sia ancora mosso con azioni di responsabilità verso coloro che dovevano garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria. Speriamo che, quanto prima, il Comune, oltre ai proclami di questi giorni, agisca per il bene delle tante imprese del piccolo commercio, dell'artigianato ed ovviamente del turismo che vivono il centro storico, in modo di farsi trovare pronti per quando questo dramma verrà superato».

Secondo il segretario di Confartigianato oltre al turismo religioso mordi e fuggi occorrerà intercettare un turismo più ricco valorizzando le peculiarità lasciate dalla storia, dall'ambiente circostante, dalla riscoperta delle tradizioni locali e delle produzioni artistiche artigianali ed enogastronomiche: «Ci aspettiamo dalla politica locale un cambio di passo necessario per ridare respiro e fiducia a tante famiglie che vivono grazie al turismo, ricordando che esistono già infrastrutture capaci di attrarre appassionati amanti della vita all'aria aperta come i vari cammini che attraversano i nostri territori o il sentiero bike che da Assisi arriva a Spoleto. Ci sono anche progetti in discussione o in una prima fase di realizzazione, come la fascia Olivata tra Assisi e Spoleto».

Infine l'ex assessore Travicelli lamenta il rimpallo di responsabilità tra Saba e giunta Proietti e chiede, come già fatto dai firmatari della petizione, certezza sui fondi per le scale mobili «imezzati da 800.000 a 400.000 euro».

Massimiliano Camilletti

