TODI La mia corsa è l'emblematico titolo di un libro di Francesca La Mantia, che ha per sottotitolo un esplicativo La mafia narrata ai bambini. Il testo verrà presentato alle 18 di lunedì, negli ospitali giardini di palazzo Grondona in via Paolo Rolli 1 in collaborazione con la libreria Ubik. L'appuntamento è a cura dell'Associazione Franca Viola coordinamento donne Todi. Partecipa l'autrice insieme a Elena Costanzi, che leggerà alcuni brani del libro, e a Salvatore Cantone, presidente della Federazione antiracket e antiusura di Pomigliano d'Arco che porterà, dal vivo, la sua testimonianza sulle esperienze fatte sul campo. Coordina l'incontro Chiara Giussani, presidentessa dell'Associazione Franca Viola nata nel 2019 con l'intento di garantire ad ogni cittadino pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche. La mia corsa racconta l'incontro di Pietro, un bimbo che vive a Palermo, nei primi anni Ottanta, nel pieno delle vicende mafiose di quel periodo. L'incontro sarà trasmesso in diretta radiofonica dalla Web Radio Erreti di Gualdo Tadino.

