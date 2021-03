© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIACITTÀ DI CASTELLO Otto figli ai tempi del Coronavirus. Maria Vittoria, 22 anni, Gabriele, 20, Veronica, 15, Anna, 12, Miguel, 7, Francesco, 6, Ester, 4, Matteo, 8 mesi. «C'è preoccupazione per il contagio da fuori, se qualcuno fosse diventato positivo a scuola, in casa sarebbe scoppiato l'inferno», confessa Lorenzo Capanni, 42enne, «scultore ed artigiano in edilizia». È il capo di un'allegra tribù gestita con «spirito di sacrificio ed adattamento». Ma, avverte, «non mi sento un bravo organizzatore, non abbiamo una strategia, tutto viene automatico». Insieme alla moglie, Carolina Jimenez, 42 anni, originaria di Santo Domingo ma giunta in Italia da piccina, «per natura non ci arrendiamo, non ci spaventiamo» anche se «è parecchio dura». Difficile dargli torto solo pensando alla quotidianità scandita dagli impegni dei più grandi e dalle pappine dell'ultimo nato.La sveglia suona presto in casa Capanni. Intorno alle 7 inizia la giornata, soprattutto inizia la «rincorsa al tempo». Tra asilo e scuola a tempo pieno. E adesso che le lezioni non sono in presenza ci sono spazi da condividere ed esigenze da coordinare. Maria Vittoria, diploma da operatrice socio sanitaria in tasca, ma un posto che non arriva, aiuta i fratelli. Qualcuno ha l'Ipad del suo, qualcun altro usa lo smartphone lasciato dalla madre che contribuisce alle entrate familiari aiutando la suocera, imprenditrice agricola.«C'è da correre da mattina a sera, meno male che un figlio mi aiuta, senza di lui non ce l'avrei fatta», ammette Lorenzo. Il figlio cui fa riferimento si chiama Gabriele ed è uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Ha iniziato nell'Under 19 del Milan, assaporando l'aria della prima squadra nella International Champions Cup 2019. Esterno di centrocampo, ha debuttato nei professionisti, in serie C, a Novara, segnando il suo primo gol al Giana Erminio, una settimana più tardi. Dopo la parentesi a Catania, a ottobre è passato, sempre in prestito, al Cesena. «Adesso è fermo per un principio di pubalgia». Una ventina di giorni di cure per uscirne.In attesa di tempi migliori c'è anche Francesco, capelli rasta, modello in sfilate di abiti per l'infanzia. «L'ho accompagnato qualche volta a Milano», confida il padre. «Se non credessi nella Provvidenza non avrei messo in piedi una famiglia del genere. La Provvidenza arriva sempre, il bonus ne è la dimostrazione», sostiene, pensando al contributo di 900 euro riservato alle famiglie messe a dura prova dalla pandemia che ha ricevuto nei giorni scorsi dal comune. «L'unica cosa che chiedo a Dio è la salute per andare avanti, tutto il resto è un dono ed un giorno finirà, bisogna vivere la vita».E se «da quindici anni non vado in vacanza», se oggi «non posso guardare ad una cosa fuori posto», se oggi «andiamo avanti un minuto dopo l'altro», al futuro «non penso, non mi riesce a vederlo», confessa. «Spero solo che i miei figli rimangano uniti, trovino un po' di umanità, si aiutino, c'è sempre chi ha più bisogno di essere sostenuto».Walter Rondoni