La Provincia assume personale. Le richieste nel complesso riguardano 5 posti relativi all'area tecnica e amministrativa che saranno coperti con quattro concorsi pubblici che prevedono assunzioni a tempo indeterminato.

L'ente di piazza Italia, nell'annunciare i concorsi, ha ricordato che «tutte le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente on-line entro la mezzanotte del 24 gennaio 2022».

Ma quali sono nello specifico i profili che cerca la Provincia? Il primo concorso pubblico per titoli ed esami è indirizzato alla copertura di 2 posti a tempo indeterminato di Istruttore tecnico direttivo (Cat. D).

Il secondo, per la copertura di un posto, per Istruttore tecnico (Cat. C). Il terzo concorso per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di Istruttore amministrativo direttivo (Cat. D), mentre il quarto e ultimo concorso pubblico per titoli ed esami, è per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di Istruttore amministrativo (Cat. C).

Tutti i dettagli relativi ai quattro concorsi sono pubblicati nel portale istituzionale dell'ente all'indirizzo www.provincia.perugia.it alla voce concorsi e avvisi - concorsi della Provincia di Perugia.