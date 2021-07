Giovedì 1 Luglio 2021, 05:02

LA PROTESTA

Uno sciopero annunciato e che ha creato non pochi disagi. Ieri mattina, lungo levie del centro, si è notato subito l'effetto dello stop al ritiro dei rifiuti già dalla notte da parte di Gesenu che gestisce la nettezza urbana. Buste gialle contenente il cartone, per quanto riguarda il conferimento dei residenti, per i ristoratori l'umido e i commercianti la plastica. Buste che per tutto il giorno hanno stazionato davanti ai portoni delle abitazioni del centro oppure ammucchiati ai lati di attività e ristoranti dell'acropoli. In tanti no sapevano della giornata di blocco del servizio e hanno lasciato i rifiuti per il servizio di porta a porta come di consueto Alla protesta, organizzata dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl, Uiltec Uil, Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti motivata dall'obbligo annunciato dall'art. 177 del Codice degli appalti, che prevede l'esternalizzazione dell'80% della forza di lavoro e di tutte le attività svolte dal personale interno delle concessionarie che metterebbe in pericolo tanti posti di lavoro, hanno aderito anche i lavoratori di elettrico, gas acqua. «A perdere il lavoro - denunciano i sindacati - saranno quelle persone che nel momento più buio, hanno garantito durante la pandemia la piena efficienza dei servizi elettrici, del gas e della raccolta dei rifiuti».

Cri. Map.