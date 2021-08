Lunedì 23 Agosto 2021, 05:01

LA PROTESTA

UMBERTIDE Movida ad altissimo volume in piazza Matteotti. Urla e schiamazzi di giovani e giovanissimi fin poco prima dell'alba. Notte insonne per chi abita nella zona. «Non ne posso più, nei fine settimana è sempre così», protesta una donna, le cui finestre si affacciano sul salotto buono di Umbertide. «Una volta gli ho anche gridato di andare a dormire, ma è come se avessi gridato al vento». Se da un lato montano la protesta e la rabbia, dall'altro cresce il numero dei residenti che aspettano un intervento. Un'ordinanza che trovi il giusto equilibrio tra la necessità di lavorare degli esercizi pubblici ed il diritto dei cittadini al riposo ed al silenzio in piena notte.

TAR, SENTENZA

ANTI RUMORE

Nel frattempo, qualcuno rispolvera la freschissima sentenza del Tar regionale che ha ingiunto al titolare di un bar umbertidese di impedire la caciara dei propri clienti. Tutto era partito dalla denuncia per il troppo frastuono in un esercizio pubblico. Il Comune aveva imposto al titolare di diminuire le emissioni sonore. Questi si era rivolto al Tribunale amministrativo regionale sostenendo che gli avventori erano la causa del baccano e che il locale si trovava in una zona ad alta attività umana dove i rumori sono normali. Riprendendo una sentenza della Cassazione, il collegio giudicante del Tar ha stabilito che è il gestore a dover provvedere in merito. Secondo la Suprema Corte, infatti, il chiasso provocato dai frequentatori di un esercizio pubblico, capaci di disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone, non può essere considerato emissione sonora prodotta normalmente, ma va considerata una situazione che eccede le normali modalità di un esercizio di per sé rumoroso.

Walter Rondoni