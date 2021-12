Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

LA PROTESTA

TODI E' pur vero che si è proceduto ad una manutenzione di ampli tratti di strade comunali extramoenia, ma è altrettanto vero che i percorsi cittadini fanno invidia ad un diciotto buche, il campo da golf più apprezzato dagli sportivi praticanti. Fuor di metafora si è posta da tempo attenzione alle strade rurali più che a quelle dove era urgente la prevenzione del rischio idrogeologico, ma le tante buche, taluna veramente profonda, dentro ed intorno alla fatidica terza cerchia delle mura, sono rimaste tali. Per la verità fino a ieri mattina, quando una squadra di operai comunali hanno fatto un giro di ispezione ed hanno riparato le buche con l'impasto di graniglia catramata. Un impasto che purtroppo ha più di un limite. Infatti se al momento dell'utilizzo restituisce il pareggio del piano di calpestio, in quello di un eventuale forte pioggia viene dilavato con la conseguenza che la buca torna in tutto il suo pericoloso splendore.

Tante le proteste degli automobilisti che sono incappati in quelle buche, una larga e profonda sul viale che porta ai Cappuccini, ma si potrebbe parlare di tante altre.

Sul viale Abdon Menecali, il viale dinanzi al cinquecentesco Tempio della Consolazione, i profondi avvallamenti sono stati pareggiati con colate informi di cemento, che con i finti moderni sanpietrini avevano in comune solo il colore grigio. Senza dimenticare che la tanta cura posta nell'arredo di Piazza del Popolo va a cozzare con l'incuria con cui sono state lasciate due grosse aree del pavimento in conglomerato che risultano anche pericolose per eventuali cadute di pedoni.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA