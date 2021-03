13 Marzo 2021

LA PROTESTA

PERUGIA La Cgil scende in piazza. Dall'operaio all'attrice teatrale, la cassiera di supermercato e la pensionata, lo studente con il lavoratore dell'igiene ambientale, l'operatrice dei servizi e l'edile, ci sono lavoratrici e lavoratori di tutte le parti della provincia: 100 volti dal territorio, questo il titolo che la Cgil di Perugia ha scelto per inquadrare una manifestazione che è stata soprattutto un messaggio alle istituzioni e alla politica locale. «Così non ci siamo - ha detto dal palco allestito in piazza IV Novembre a Perugia il segretario generale della Camera del Lavoro, Filippo Ciavaglia - non ci siamo perché non si è capito che questa, ora e subito, è l'unica occasione che abbiamo e che per uscire da questa enorme crisi, sanitaria, economica e sociale, bisogna cambiare il modello con cui ci siamo entrati, combattendo disuguaglianze, povertà crescente, rafforzando sanità e welfare, fermando lo spopolamento».

Durante la manifestazione una delegazione della Camera del Lavoro è stata ricevuta in prefettura. Il messaggio è deciso: «Mentre a livello nazionale ed europeo i corpi sociali sono coinvolti direttamente nelle scelte che decideranno il nostro futuro - ha detto ancora Ciavaglia - a livello locale siamo al massimo alle comunicazioni del giorno dopo, con la Regione che continua ad andare per la sua strada, nonostante i risultati disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti... e i sindaci, la cui voce, secondo la Cgil, è completamente assente».

