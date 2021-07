Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

LA PROTESTA

La rabbia e la protesta. I gruppi consiliari Un impegno comune, che sostiene la sindaca Letizia Michelini, e Uniti per cambiare si mobilitano per trovare una soluzione. Per superare l'emergenza causata dal pensionamento dei medici di base Paolo Pieracci e Carlo Raspini che ormai ha una manciata di giorni di professione. Proprio in nome del diritto alla salute i consiglieri di Monte Santa Maria Tiberina domattina alle 10 manifestano davanti al Distretto sanitario di Trestina. «L'iniziativa nasce per puntare i riflettori su un problema serio e grave, provocato dalla disorganizzazione dei servizi», spiegano. Con la chiusura dei due ambulatori sul territorio «il nostro Comune rimarrà completamente scoperto». Dietro l'angolo mesi molto difficili «per centinaia di persone».

Motivo di «molta confusione e preoccupazione, il tutto aggravato dal contesto pandemico in atto». Famiglie con disabili ed infermi senza punti di riferimento, medici di medicina generale che si rifiutano di accogliere cittadini del Monte, perché troppo lontani. Ed a qualcuno avrebbero consigliato di organizzare pullmini per raggiungere gli ambulatori più vicini, a Città di Castello. Ancora. Anziani in attesa della seconda dose di vaccino che non sanno come verrà loro somministrata, la corsa in ordine sparso al cambio del dottore fuori Comune, tra code ed attese. E se non bastasse, il timore di vivere una quarta ondata senza avere un professionista che conosca la storia clinica di ognuno e dei propri cari. Disagi ed incertezze destinati a durare nel tempo qualora venisse confermato che il bando per i sostituti di Paolo Pieracci e Carlo Raspini arriverà a dicembre, quando l'inverno contribuirà a risvegliare le patologie tipiche della stagione fredda e quando bisognerà attendere (settimane?) per sapere se qualcuno aderirà e quando prenderà servizio. «Solo grazie allo spirito d'iniziativa isolato di qualche medico con un alto senso del dovere, alcune famiglie hanno trovato supporto, ma riteniamo che vicende come la nostra debbano obbligatoriamente avere una regia che parta dai Distretti ed eviti ritardi».

Walter Rondoni