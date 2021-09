Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

VITA DI QUARTIERE

Marciapiedi impraticabili, tombini pieni di terra e detriti, strade a pezzi fra buche e dossi. Settimana dopo settimana, si allunga la lista di segnalazioni dai quartieri cittadini sul delicato tema del decoro urbano e delle viabilità pericolosa. Non solo per le automobili e motorini, ma anche per i pedoni. Sotto la lente finiscono infatti sempre più marciapiedi. Le ultime segnalazioni riguardano la zona di Case Nuove di Ponte della Pietra, a due passi dall'ospedale, dove i residenti parlano di «una situazione di trascuratezza, uguale ad altri quartieri pieni di problemi». Quel che fa più arrabbiare i cittadini, è che si tratta di problemi già segnalati da tempo, ma per cui non è mai arrivato un giro di vite. Da via Caduti del Mare a via Alessandro Monteneri c'è, ad esempio, il problema dell'erbaccia che invade i tratti pedonali. In qualche caso costringendo chi passa a scendere in strada, con il rischio di finire sotto una macchina. Altri tratti di marciapiede risultano pericolosi per la pavimentazione che salta, peggiorando di continuo soprattutto in occasione di forti precipitazioni come accaduto proprio in questo giorni. Proprio in fatto di pioggia, c'è la partita delle forazze stradali, sempre più spesso piene di terra, creando anche allagamenti quando la pioggia cade con intensità.

Rimanendo al tema dei marciapiedi, c'è chi fa notare anche come i lavori per il nuovo impianto semaforico al quadrivio di via Biscarini, via Manna, via Gabriotti e via Monteneri abbiano lasciato strascichi. Cioè pavimentazione ulteriormente danneggiata per gli scavi e sistemata forse non nel migliore modo possibile. Insomma, anche a Case Nuove, ci sarebbe da mettere mano a molti tratti. Una situazione analoga ad altre zone della città che a ripetizione alzano la voce per criticità analoghe. GLI ALTRI CASI

Quello delle erbacce che ostruiscono i passaggi pedonali proprio in questi giorni è un tema particolarmente al centro del dibattito. Anche via social, spuntano decine di appelli per una pulizia. Lungo viale San Domenico il problema arriva dall'alto. Un cittadino ha raccontato della pericolosità dei rovi che, dal terreno sovrastante un muraglione, scendono impedendo un passaggio in sicurezza sul marciapiede. Il rischio è quello di rimediare un graffio e così «la maggior parte dei passanti camminano sulla carreggiata», passando da un rischio all'altro. Fra gli ultimi tratti finiti sotto i riflettori, nella zona più centrale della città, c'è anche quella di via Serafino Siepi. Nella parte alta c'è un tratto di marciapiede completamente ostruito dall'erba. O meglio c'era. A poche ore dalla segnalazione, l'erbaccia è stata rimossa. Per quella zona rimangono però problemi, come quello della sosta in ogni punto che costringe i pedoni a fare pericolosi zig zag, scendendo anche in strada.

Riccardo Gasperini