LA PROTESTA

Ballano in mezzo alla strada, senza quasi vestiti addosso. Non è dato sapere se sia una strategia acchiappa-clienti o un modo di resistere alla noia lungo il marciapiede, ma l'ultimo spettacolo di alcune prostitute trans non è andato affatto giù ai residenti di via Canali. Che da anni segnalano la difficile convivenza con il meretricio sotto le proprie finestre. Con le prostitute lungo la strada anche di giorno e i clienti che ormai non si preoccupano neanche più di nascondersi con il favore della notte.

Una situazione che aggrava la vivibilità della zona intorno alla stazione, quasi divisa in quadranti di degrado: piazza del Bacio per risse e spaccio, via della Ferrovia per l'alcol illegale e via Canali che ricorda quelli di Amsterdam e il suo Red light district, ma senza lo stesso appeal. I residenti, infatti, parlano piuttosto di «invereconde esibizioni di trans - tra i quali uno con solo il perizoma - in mezzo alla strada con il rischio di essere investiti. Pensiamo che oramai si sia toccato il fondo del degrado e non abbiamo più parole che possano descrivere questo schifo».

«Anche stasera è il racconto affidato a Facebook sulla pagina Progetto Fontivegge - deplorevole immagine della città e della zona stazione con la presenza della stessa persona che incurante di ciò che può provocare con i suoi atteggiamenti eclettici, dà uno spettacolo ballando in mezzo alla strada nonostante il passare delle macchine. Ma i controlli dove sono visto che esiste un'ordinanza sul degrado e prostituzione?».

