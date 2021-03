16 Marzo 2021

LA PROPOSTA

Non abbassare mai la guardia su temi che, purtroppo, non scompaiono. Tornano all'attacco i gruppi di opposizione a palazzo dei Priori che quindici mesi fa avevano chiesto «la convocazione di un consiglio comunale grande, aperto all'intera cittadinanza, per discutere del dannosissimo fenomeno delle infiltrazioni mafiose che, è emerso con chiarezza, colpisce anche il nostro territorio». Dai banchi del Pd è arrivata anche la proposta di istituire una commissione speciale che si occupasse proprio di questo grave fenomeno. «Proposta che, ha visto la sua concretizzazione nei giorni scorsi, con la composizione di questo organismo individuato e approvato dal Consiglio comunale».

Richieste che nascerebbero alla luce del maxi processo portato avanti dalla direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri e che ha portato ad arresti in tutta Italia e al sequestro di beni per un valore di 10 milioni. «Sarà necessario non trascurare il tema continuano dal Pd in Comune - e non sottacere questi fenomeni, saranno comportamenti necessari per plasmare una coscienza cittadina diffusa, che alberga in una comunità consapevole, pronta a contrastare i fenomeni mafiosi nel nostro territorio». Proprio per dare un senso a quanto fatto sino ad ora, nell'ottica di un miglioramento della situazione legata ai contagi da Covid dalla primavera in poi, cercando anche di trovare degli strumenti a sostegno della modalità classica in cui vengono svolte queste sedute, dopo quindici mesi la convocazione del Consiglio grande viene chiesta a gran voce.

