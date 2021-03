8 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA FESTA

C'è anche la professoressa Ursula Grohmann, del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'università di Perugia e del dipartimento di patologia Albert Einstein College of Medicine di New York, tra le protagoniste di 100 Donne per Tutte libro che uscirà oggi (giorno della Festa della donna) a cura di Arianna Pigini, presidente dell'associazione L'Abbraccio del Mediterraneo.

Una raccolta di cento autobiografie di donne che hanno raggiunto importanti risultati personali e lavorativi. Come la professoressa Grohmann, impegnata in numerosi lavori di ricerca per la lotta ai tumori e alle malattie autoimmuni. «Donne coraggiose, manager, poetesse, musiciste, nonne, mamme, figlie, sorelle e mogli che sono uscite dagli stereotipi di genere raggiungendo l'eccellenza. Figure che sono state capaci, in un mondo di uomini, di distinguersi affrontando una quotidiana lotta contro disparità e violenza» fanno sapere dall'associazione. Un'opera da far uscire in questa giornata proprio per sottolineare come «queste donne grazie alla loro tenacia, intelligenza, volontà hanno saputo trasformare la propria vita in qualcosa di cui andare fiere: se stesse».

In copertina un'opera dell'artista Andrea Chisesi intitolata Omaggio alle Donne. L'artista ha scelto di rappresentare La Venere di Milo perché con le sue mutilazioni rappresenta l'essenza della vera bellezza. «Il suo fascino è la testimonianza che la bellezza non è nella perfezione».

Ancora, sottolineano dall'associazione come l'opera è indirizzato «a chi desidera informarsi, conoscere storie di coraggio quotidiano e sostenere un cambiamento culturale dal basso». Il libro potrà essere prenotata tramite il link: https://www.100donnepertutte.it.

IN OSPEDALE

La giornata dell'8 marzo verrà festeggiata anche all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Un momento importante per una festa che anno dopo anno assume un significato sempre più importante. Un video per ringraziare e sottolineare l'importanza del lavoro delle professioniste della sanità all'interno dell'ospedale perigono. Il video La super Cappy del Comitato Unico di Garanzia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia per la giornata della donna.

Il C.U.G aziendale, per le pari opportunità e contro le discriminazioni, con questo video messaggio dedicato a tutte le donne della sanità ha voluto «esprimere un grazie alle professioniste dell'ospedale di Perugia impegnate tutti i giorni con dedizione, professionalità, competenza e passione nel proprio lavoro» rende noto la stessa azienda ospedaliera in un comunicato. Il video è stato ideato e illustrato dall'infermiera Maria Cappello che presta servizio all'unità di Terapia Intensiva Cardiologica del Santa Maria della Misericordia. La Cappello, artista e pittrice di lunga data, ha donato il video per augurare un buon 8 marzo a tutte le colleghe disegnate con le loro divise colorate.