Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

LA PRIMA

TODI Dopo il largo consenso del pubblico per lo spettacolo inaugurale del Todi Festival che ha aperto il cartellone con L'inizio del buio, su testo di Walter Veltroni, e dopo il sold out registrato per Boomerang Gli illusionisti della danza, ora c'è attesa per un'altra prima nazionale, La Febbre, protagonista Federica Fracassi, questa sera alle 21 al Teatro comunale. Quindi dopo la danza ai torna alla prosa per la regia di Veronica Cruciani. Lo spettacolo è incentrato su un monologo che propone una denuncia del capitalismo globale, feroce e ironicamente divertente, denuncia fatta da una donna benestante. Ma prosegue, con l'ormai consueto successo, anche la rassegna Todi Off al Nido dell'Aquila. Appuntamento alle 19 con HU|Or|ME: progetto coreografico nato nella prima chiusura della primavera scorsa, in cui si parla della casa non solo come zona confortevole, ma come contenitore, ispirato dalla celebre novella La fattoria degli animali di George Orwell. In contemporanea nel Chiostro di San Fortunato andrà in scena il recital di poesia I nostri passeri da combattimento si chiamano David Bowie, Peter Brook, Alighiero Boetti e Charles Bukowski. Lo spettacolo composto da Adele Boetti, Caterina Lo Bue e Luca Tardiola, porterà in scena una rilettura fatta dal terzo libro di Matteo Boetti Il mio passero da combattimento si chiamava Cipolla, dedicato al padre Alighiero, artista di spicco dagli anni 60 ai 90. Alle 18, per la prima degli Incontri con l'Autore, appuntamento alla sala del Consiglio con Cristina Battocletti per il suo libro su Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste. Vita, morte e miracoli. Il testo, che parte dall'agosto del 1921 quando è venuto al mondo uno dei più grandi registi del Novecento, fondatore del Piccolo teatro di Milano, ne sottolinea le luci e le ombre. Dialogherà con l'autrice il giornalista, già direttore de Il Messaggero, Virman Cusenza.

Luigi Foglietti