11 Maggio 2021

LA QUERELLE

Il caso Mariotti resta in surplace ma qualche muscolo si sta muovendo. La novità è rappresentata dalla pubblicazione sulla home page del sito della scuola di una lettera aperta destinata Alla comunità scolastica del Liceo Mariotti firmata da Giuseppina Boccuto. La quale cita subito «i ringraziamenti che nei Consigli di Classe vengono rivolti dai rappresentanti di studenti e genitori per il lavoro svolto in questo difficile periodo di pandemia». E in merito agli avvenimenti delle ultime settimane scrive: «Voglio supporre che alla base ci sia un equivoco, cioè confondere la risposta all'emergenza, come tale circoscritta e limitata nel tempo, con una modalità operativa continuativa». E probabilmente riferendosi ai punti critici da cui è scaturita la protesta, più avanti aggiunge: «Quest'anno la situazione epidemiologica ha comportato delle scelte naturalmente condizionate dall'emergenza, che non hanno alcuna pretesa di essere mantenute per il prossimo o i prossimi anni scolastici». Ritenendo infondate la preoccupazioni relative all'attività del liceo, la Boccuto chiosa: «Dopo questo periodo di pandemia ci sarà tempo e modo di riprendere quello che necessariamente è stato interrotto. Adesso dobbiamo andare avanti e garantire una conclusione serena di questo anno scolastico, senza dar credito a ricostruzioni e/o interpretazioni non corrette».

GENITORI

La lettera aperta della preside ha subito stuzzicato la reazione dei genitori che pur non entrando nel merito non sono riamasti indifferenti alla new e hanno scritto nuovamente alla Iunti stigmatizzando, tra l'altro, l'uso del sito ufficiale che è povero di informazioni istituzionali: il Mariotti, dicono, conta 146 circolari rispetto a una media di 400 degli altri.

STUDENTI

E gli studenti del liceo, che sono i soggetti più importanti, cosa pensano? Interpellata a caldo, il giorno dopo la manifestazione, Emma Vossi, una degli 8 rappresentanti della componente studentesca in consiglio di Istituto aveva espresso con pacatezza alcuni concetti guida: «La nostra protesta non è assolutamente rivolta a mandare via la preside ma a ripristinare un clima che si è deteriorato. Non è stato bello vedere una sorta di contro picchetto all'entrata e alcuni docenti che ci facevano le foto durante la manifestazione, ma ci preme anche dire che non siamo stati noi rappresentanti del liceo a scrivere e mandare la diffida alla preside sulle eventuali sanzioni per le assenze. Aggiungo che non abbiamo nulla nei confronti dei docenti che, anzi, ci comprendono e ci aiutano. Noi vogliamo che la scuola funzioni, i punti di criticità sono stati illustrarti ampiamente, che le istituzioni facciano il loro dovere e che ci sia dialogo. E che vengano date risposte».

Remo Gasperini