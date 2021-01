LA POLITICA

TODI «Sindaco Ruggiano il Comune da che parte sta? Certamente non dalla parte dei cittadini». Inizia così, con una retorica domanda, una missiva che gli esponenti della sezione Giacomo Matteotti del Partito Socialista di Todi, hanno virtualmente indirizzato ad Antonino Ruggiano. La lettera parte con un preciso suggerimento: «Sindaco Ruggiano prenda esempio dal collega di Spoleto Umberto De Augustinis, un leghista a cui sta a cuore la salute dei cittadini che non ha esitato a contestare la decisione della giunta regionale... ora sta rischiando la sfiducia, perché non allineato al volere della Lega». E ancora: «Sindaco Ruggiano, questo a lei non succederà, in quanto ha accettato le decisioni della giunta Tesei». Alla fine con tono ironico: «Non sarà che la speranza di una sua candidatura alle future elezioni politiche (in quota Lega?) condizioni l'azione della giunta?».

Nel contesto della lettera ci sono, ovviamente, alcune valutazioni riguardanti l'ospedale di Pantalla verso il quale, secondo il Psi, o la giunta comunale è disinteressata o sbaglia: «La maggioranza proseguono - continua a mentire affermando che tutti i reparti dell'ospedale della Media Valle del Tevere sono aperti, mentre invece è stato ridotto ad un semplice poliambulatorio tanto che i cittadini di Todi se hanno bisogno di emergenza ed urgenza vengono portati all'ospedale di Branca».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA