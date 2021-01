LA POLITICA

TODI «Quella Ruggiano è un'amministrazione senza una visione strategica per la città - commenta Umberto Magni candidato segretario del Pd senza un progetto, basta leggere il bilancio previsionale che si può sintetizzare nel dittico meno politiche sociali, più multe». E le critiche non si esauriscono anzi proseguono rincarando la dose: «Lascia perplessi il fatto che, la preoccupazione dell'amministrazione comunale sia stata quella di presentare il centro storico e le vie di accesso alla città addobbate come se si dovessero vivere le festività in piena normalità, pure con il trenino, con un esborso finanziario esorbitante, certamente non in linea con le esigenze e i bisogni dei cittadini». Magni non tralascia nulla: «Scelta pessima anche quella di consentire l'apertura di un altro centro commerciale, un qualcosa di cui non si sentiva il bisogno e che segnerà in modo drammaticamente recessivo lo sviluppo economico della nostra comunità. Ce ne renderemo conto tra una manciata di anni, quando dovremo gestire l'ennesima scatola vuota di cemento, mentre altre attività locali nel campo del piccolo commercio al dettaglio avranno chiuso». E incalza: «È inutile fare appelli strappalacrime via social all'eroismo dei tanti piccoli imprenditori, commercianti e artigiani vessati dallo Stato cattivo, mentre a livello comunale li si affossa con scelte figlie di logiche economiche e urbanistiche ormai superate». Magni chiude con un amaro commento: «La totale mancanza di prospettiva la si riscontra nel sostanziale blocco degli investimenti, tant'è che si portano avanti e si inaugurano cantieri finanziati da chi c'era prima».

Luigi Foglietti

